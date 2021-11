Napoli-Verona, Tudor: “Siamo motivati a fare bene a Napoli! Koulibaly e Osimhen? Sono molto contento che Kalidou non giochi”

Continua a ‘pensare’ da Grande il Verona di Igor Tudor, che vuole mettere l’ennesimo sgambetto ad una Big in vista dell’impegno di domani al Maradona contro l’unica squadra imbattuta del nostro campionato, il Napoli di Luciano Spalletti. L’ex calciatore della Juventus ha parlato poco fa in conferenza stampa, della quale vi riportiamo un estratto dei punti salienti:

“Sarà una partita difficile, contro una delle favorite per lo Scudetto insieme al Milan. Ha giocatori forti ma soprattutto un allenatore che ha dimostrato di essere tra i più bravi. Siamo molto motivati a fare bene a Napoli: l’obiettivo è quello di imporsi come fatto finora.

Osimhen? E’ un giocatore forte, soprattutto nell’attacco agli spazi, ma sono sicuro che i nostri difensori saranno bravi a contenerlo… Sono fiducioso, come lo ero prima di tutte le partite che abbiamo fatto. Abbiamo affrontato anche squadre forti, e i miei difensori hanno retto senza fare mai cose scontate..”.

Koulibaly? Siamo molto contenti che non ci sia per la leadership che ha e l’importanza per tutto il Gruppo ma anche per la pericolosità sui calci piazzati”.