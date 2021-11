Gazzetta – Verso il Legia: rientra Insigne, scelte obbligate in difesa

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla partita di Europa League tra Legia Varsavia e Napoli, prevista domani (ore 18:45).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il capitano partenopeo Lorenzo Insigne dovrebbe partire dal 1′, dopo il riposo in campionato contro la Salernitana.

Per quanto riguarda l’assetto difensivo, Luciano Spalletti sarà costretto a fare delle scelte obbligate. Considerando la squalifica di Mario Rui rimediata contro lo Spartak Moskva e le assenze di Manolas e Malcuit per infortunio, il quartetto da schierare in campo è chiaro. Saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus a fare da muro davanti alla porta azzurra, con Zanoli unica alternativa possibile dalla panchina.

Uomini contati, dunque, per la difesa del Napoli.