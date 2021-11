Osimhen non partirà per Varsavia. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, l’attaccante nigeriano non ha ancora smaltito l’infortunio e per questo Spalletti eviterà ulteriori complicazioni.

Chi sostituirà il numero 9 azzurro? Secondo il quotidiano non ci sono dubbi: sarà Petagna a vincere il ballottaggio con Mertens, dopo l’ottima prova di Salerno.