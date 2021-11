Baiano: ” La Coppa d’Africa creerà non pochi problemi al Napoli”

Francesco Baiano, allenatore con un passato da numero 9, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Il suo intervento si è incentrato soprattutto sul destino del Napoli durante la Coppa D’Africa. Ecco le sue parole:

” Ci sono abbastanza coperture per ogni reparto, forse servirebbe solo un difensore centrale. Cambierà sicuramente il gioco: Mertens non è Osimhen, non puoi permetterti di mettere palle alte con lui al centro dell’attacco. L’assenza di Anguissa priverebbe di dinamismo e fisicità al centrocampo e la presenza di Manolas al posto di Kouliblay ti proverebbe di alcune certezze. Il greco, infatti, non è in forma e già la scorsa estate voleva andarsene. Questo non gioverebbe a Spalletti che deve recuperarlo per quel periodo.”