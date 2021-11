Napoli-Verona, partita la vendita libera dei tagliandi: ampia disponibilità in tutti i settori

Da oggi, dopo le 48 ore di prelazione per i vecchi abbonati, è partita la vendita libera a tutti i tifosi che vogliono acquistare un biglietto per la gara tra Napoli e Verona, in programma domenica 7 alle ore 18 al Maradona.

Di seguito i prezzi dei vari settori:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Da oggi è partita la vendita anche per il SETTORE OSPITI, il prezzo del biglietto è di 35 euro ed è necessaria la tessera di fidelizzazione dell’ Hellas Verona.