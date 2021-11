Condò: “Spalletti ha una rosa e tante opzioni di gioco”

Il giornalista Paolo Condò fa il punto sulla corsa ai piani alti della classifica attraverso il suo editoriale per La Repubblica. Qui scrive che per la lotta scudetto sono rimaste in corsa tre squadre.

“Roma-Milan doveva fissare il confine tra le squadre che lotteranno per lo scudetto e quelle destinate a contendersi il posto per la Champions. Il verdetto è stato chiaro: per lo scudetto sono rimaste in tre”.

Inoltre, una lunga parentesi sul Napoli: “Spalletti ha a disposizione una rosa e tante opzioni di gioco: assente Osimhen e risparmiato Insigne, poco efficaci i sostituti Mertens e Lozano, sono stati Elmas e Petagna – appena subentrati – a provocare il ko. Alla fine la parte del sicario l’ha recitata Zielinski: ma il modo in cui il centravanti di scorta è entrato nell’azione, e come poi ha combattuto per aiutare la difesa a reggere lo sforzo estremo della Salernitana, dice tutto del Napoli. Spalletti ha un piano A (Osimhen), un piano B rappresentato dalla cavalleria leggera e un piano A-bis che prevede Petagna nei panni del nigeriano”.