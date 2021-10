Victor Osimhen salterà la gara con la Salernitana per infortunio e il suo posto dovrebbe essere preso da Dries Mertens. Il belga dovrebbe tornare titolare dopo molto tempo in Serie A e questa potrebbe essere la sua ultima stagione. Il suo contratto scade a giugno 2022 e, come riporta Tuttosport, il belga potrebbe decidere di andare nella MLS americana per i suoi ultimi anni di carriera.