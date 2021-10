Salernitana-Napoli: tutto esaurito e controlli raddoppiati, i dettagli

Tutto esaurito all’Arechi di Salerno per il Derby campano fra Salernitana e Napoli, un match mai banale che dopo 17 anni torna ad infuocare la Serie A. Alle ora 18:00 si scende in campo, ma la partita sarà anche sugli spalti. Di fatto la questura di Salerno, come riporta il Corriere dello Sport, pare si sia già attivata per rafforzare la sicurezza dentro e fuori dalla struttura. I varchi di accesso apriranno alle 15, ma la Salernitana raccomanda ai possessori di biglietto di recarsi all’Arechi in anticipo. Ecco quanto riportato sul quotidiano:

“Tutto esaurito oggi all’ Arechi con circa 18.000 spettatori sugli spalti. Fino a ieri sera erano disponibili ancora 500 biglietti in Tribuna ed una 90ina nei Distinti. Settore Ospiti chiuso e trasferta vietata ai tifosi azzurri. Ma restano i timori per quanti, simpatizzanti del Napoli e residenti in provincia di Salerno o in altre zone d’ Italia, hanno acquistato il biglietto e dunque troveranno posto nei vari settori dello stadio di via Allende, a stretto contatto con i tifosi della Salernitana. La Questura di Salerno ha rafforzato infatti i servizi di prevenzione all’esterno dello stadio, mentre sugli spalti gli steward determineranno con dei cordoni due zone cuscinetto, una in Tribuna e l’altra nei Distinti. In queste aree potrebbero essere indirizzati eventuali gruppi di tifosi del Napoli”.