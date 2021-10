Insigne ad un passo dal record di Maradona: i numeri

Per ora, 115-114: «Ma sei irraggiungibile». In nome di Diego e nel suo giorno, Lorenzo Insigne ha preso la Storia e l’ ha sistemata sui social, a scanso di equivoci, di retro-pensieri gratuiti, di abusi dialettici: gli manca un gol, così dicono le statistiche, e però i numeri resteranno semplicemente numeri e «Dio» rimarrà il «Dio» laico di una città che non ha mai smesso di immaginarselo, ora persino nei prati che addobbano il cielo.

«Di solito si dice che si lascia un grande vuoto ma per noi non è stato così. Tu sei sempre qui, con tutti noi, nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi napoletani. Te compreso. Buon compleanno, Diego». Sarebbero stati sessantuno, da festeggiare (virtualmente) in quella specie di Natale partenopeo, tutto intriso di ricordi, in revival emozionali da non staccarsi: e nel primo 30 ottobre senza Maradona – al quale verrà dedicata una statua nel suo stadio il prossimo 28 novembre, prima che cominci la gara con la Lazio – proprio quando lo ha avvicinato nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi, Lorenzo Insigne ha provveduto a dar voce ai suoi sentimenti, rendendoli pubblici con un post che spazza qualsiasi altrui allusione“

Fonte: Corriere dello Sport