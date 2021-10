Tuttosport – “Napoli 9° sinfonia, Osimhen trascinatore e Anguissa da applausi”

Tuttosport parla del match tra Napoli e Bologna stilando le pagelle della schiacciante vittoria per 3-0 da parte degli azzurri.

Per il quotidiano, tra i migliori in campo ci sono Osimhen, Di Lorenzo, Anguissa e Insigne: “Osimhen (7.5) L’ attaccante nigeriano determina in maniera decisiva tutti e tre gol del Napoli ed è il grande trascinatore di una squadra diventata con lui ancora più competitiva. Avesse fatto anche gol, la valutazione sarebbe schizzata alle stelle; Di Lorenzo (7) Viene da chiedersi dove trova l’ energia per fare su e giù sulla propria fascia. Insostituibile; Anguissa (7) Meriterebbe un gol per le intrepide prestazioni in azzurro e ieri sera la traversa gliene ha negato uno ormai fatto. E’ uscito acclamato dai tifosi del Maradona; Insigne (7) Una gara in scioltezza, come i capitani dalla scorza solida sanno fare. Poi, va due volte sul dischetto e trova altrettanti gol”.