Questo Napoli può essere competitivo per il titolo: infatti, il Napoli è lassù in vetta con 28 punti, è una squadra a tutto tondo e sta dimostrando di essere completo sotto tutti i punti di vista.

Infatti, se i numeri dell’attacco non sorprendono vista l’incredibile qualità e abbondanza dei giocatori offensivi, sono molto impressionanti i numeri che riguardano la difesa e più, in generale, la fase difensiva; gli azzurri, in 10 gare di campionato, hanno subito solo 3 goal.

Questo dato dimostra come il Napoli sia la miglior difesa d’Italia e la meno perforabile d’Europa, insieme ai Campioni d’Europa Del Chelsea di Tuchel( anche se i Blues hanno una gara in meno), ed è la cartina al tornasole del lavoro di Spalletti, ma soprattutto dell’applicazione di ogni singolo giocatore, a partire dalla pressione forsennata di Osimhen, per passare alle coperture di Insigne, e alla la solidità di una coppia centrale affiatata come KK e Rrhamani, senza dimenticare il senso della posizione di Di Lorenzo(“il miglior terzino d’Europa”, come sottolinea Costacurta) e la fisicità straripante di Anguissa.

Questa squadra, per certi versi, sembra essere consapevole come quella del terzo anno di Sarri, anzi ha addirittura numeri migliori: infatti, a parità di punti conquistati dopo 10 giornate(28 punti), il Napoli ha subito 4 goal in meno(allora erano 7 i goal subiti), segno che questa squadra ha una concentrazione in campo e una consapevolezza dei propri mezzi che non ha mai avuto.

Solo il tempo può indicare se questo Napoli può puntare davvero in alto, ma di sicuro questi numeri dimostrano che nulla viene per caso e che questa rosa può davvero far sognare i tifosi in grande.