Lorenzo Insigne ritrova vecchie certezze in quello stadio che è casa sua; il capitano si sta riscoprendo leader emozionale di questa squadra e di questa rosa nel catino di casa, tra i suoi tifosi.

Dopo le critiche per i due rigori sbagliati contro la Fiorentina e il Torino, qualcuno lo aveva messo in discussione, almeno come primo rigorista, ma Spalletti lo ha protetto e il capitano non ha tradito nel momento decisivo.

Ieri, si è preso la palla di prepotenza e l’ha scaraventata in rete di rabbia, ma anche di precisione, la stessa precisione che mette nel suo marchio di fabbrica, che ha fatto innamorare sempre di più il Maradona.

Ora la sua maturità e la sua crescita passa anche dalle parole, dove c’è la promessa di non abbattersi più per un rigore sbagliato, lui che è un grande capitano.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.