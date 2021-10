Giampaolo Pazzini, ex calciatore, ha commentato ai microfoni di Dazn la lotta scudetto tra Napoli e Milan.

“Gli attaccanti del Milan, Ibrahimovic e Giroud, sono più esperti rispetto a quelli del Napoli. In determinate situazioni sanno come muoversi e come risolvere certe sfide. I partenopei invece hanno Osimhen che è una scheggia, un giocatore fortissimo. Rispetto ai rossoneri, gli azzurri puntano di più solo sul nigeriano”.