FOCUS – Napoli-Bologna: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle 20:45 il match valido per la decima giornata di Serie A fra Napoli e Bologna. Dopo il pareggio contro la Roma, ora Spalletti e i suoi sono pronti a scendere in campo e agganciare il vittorioso Milan, al momento in testa alla classifica. D’altro canto anche il Bologna di Mihaijlovic ha bisogno di punti dopo la dolorosa e amara sconfitta dello scorso sabato proprio contro il Milan per 4-2.

I precedenti

Quella di questa sera sarà la sfida numero 127, e la sessantaquattresima edizione in casa azzurra. I precedenti 65 sorridono il Napoli con: 29 vittorie, 23 pareggi e 11 sconfitte.

L’ultima vittoria del Napoli in casa coincide con l’ultima sfida giocata al Maradona. I partenopei vinsero per 3-1 con i gol di: doppietta di Insigne e gol di Osimhen per gli azzurri e Soriano per i rossoblù.

L’ultimo pareggio invece risale alla sfida giocato a dicembre 2012. La partita finì per 1-1 con le reti di Acquafresca e Cavani.

L’ultima vittoria per il Bologna in casa, invece, risale alla sfida giocata nel dicembre 2019. I rossoblù sconfissero gli azzurri per 2-1 con gol di Olsen e Sansone per il Bologna.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

BOLOGNA (3-5-2) Probabile formazione: Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.