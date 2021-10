Osimhen, La Repubblica svela un retroscena su di lui: i dettagli

Victor Osimhen è la punta di diamante nel Napoli di Spalletti. In questa stagione si sta dimostrando all’altezza del suo posto da titolare, segnando gol su gol.

Il nigeriano è protagonista anche di un retroscena svelato dal quotidiano La Repubblica. Stando, infatti, a quanto riportato dal giornale nel 2016 il giovane attaccante era tra gli obiettivi del Bologna. Sembra che il profilo del calciatore fosse stato sottoposto ai dirigenti rossoblù, ma la società non fece mai nulla di concreto per portarlo in Italia.