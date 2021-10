Tuttosport su Napoli-Bologna: “Quattro azzurri si candidano dal 1′”

Ultimo allenamento quello di oggi per il Napoli, in vista della gara di domani contro il Bologna; l’edizione odierna di Tuttosport ci fa sapere quali possono essere le mosse di Luciano Spalletti:

“Non dovrebbero esserci ancora Ounas (ha svolto lavoro personalizzato in campo), Malcuit (personalizzato in palestra) e Manolas (lavoro personalizzato in campo e terapie).

Le possibilità di fare un altro turnover diminuiscono, ma il tecnico in qualche modo lo farà. Meret, Demme, Lozano e Mertens sono in preallarme, in attesa di avere notizie direttamente da Spalletti“.