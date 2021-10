CdM – Il Napoli non ha ancora mostrato la sua vera forza

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al Napoli di Spalletti. Il quotidiano sostiene che gli azzurri possano fare ancora di più ed essere più determinanti in tutte le competizioni. La squadra deve essere più incisiva, ma non si può negare che da inizio campionato sta facendo molto bene.

Ecco quanto riportato oggi in edicola: “Dopo 25 punti in nove giornate di campionato e il buon cammino in Europa League, il Napoli può avere ancora margini di miglioramento per essere competitivo su tutti i fronti. La crescita è nel rendimento di tutti gli uomini d’attacco. Insigne può essere più continuo, Mertens ha recuperato da poco tempo. Lozano non è ancora devastante come in una parte della scorsa stagione“.

Sembrerebbe che i partenopei abbiano bisogno di ritrovare continuità nei singoli uomini, ma è innegabile la capacità che ha la squadra di essere unita e compatta.