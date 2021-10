L’edizione odierna de Il Corriere della Sera, si sofferma sulla sfida di Supercoppa italiana che si giocherà tra Juventus e Inter.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che sia stata stabilita una nuova data per la disputa del match. Non sarà più il 5 gennaio, bensì il 12, presso lo stadio San Siro.

In questo modo, non ci saranno i rinvii delle due gare di campionato, ovvero Juve-Napoli e Bologna-Inter, previste per il 6 gennaio 2022.