Jorginho: “Non voglio smettere di sognare, voglio anche il Mondiale”

Jorginho, ex Napoli ora al Chelsea, ha parlato a Sky Sport, partendo dal momento dei Blues:

“Stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare così, pensando alla prossima partita senza fare calcoli, questa è la strada giusta. Più lavoriamo insieme e più capiamo cosa dobbiamo fare, imparando nuovi movimenti e creando mentalità vincente. Questo ti dà solidità, confidenza e fiducia”.

Chi vincerà il Pallone d’Oro?

“Non lo so sinceramente. Se non sogni puoi smettere di giocare a calcio. Il mio sogno è vincere la prossima partita. Poi sogno il Mondiale, chi da bambino non ha mai sognato di vincere quella coppa? Non avrei mai immaginato di arrivare così lontano ma lottato duramente per seguire i miei sogni, ci sto riuscendo piano piano e ne sono orgolioso.

Il giocatore che ha influito di più nella sua carriera?

“Cerco di imparare da tutti ma se devo dirne uno dico Rafael, ho imparato tantissimo da lui dentro e fuori dal campo. Mi ha sempre aiutato e mi ha insegnato tanto quando eravamo insieme al Verona, gli devo tanto è un grande amico”.