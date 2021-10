Venezia, presidente furioso a DAZN: “L’arbitro ha condizionato la sfida e non è la prima volta”

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer non è solito ad esporsi ai media. Quando lo fa, però, ha sempre trasmesso eloquenti e pungenti messaggi, specie nei confronti della terna arbitrale. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN:

“Non parlo mai al termine della gara, lascio spazio ai giocatori e a mister Zanetti che, anche oggi, meritano i miei complimenti per la grande gara. Come la scorsa stagione, anche stavolta perdiamo contro la Salernitana a causa di una pessima direzione gara. Mi dispiace molto che il VAR non abbia permesso alla terna arbitrale di decidere in maniera giusta. Faccio i complimenti a Ribery e compagni per la grande partita, ma è frustante perdere per situazioni del genere.“