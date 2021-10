André-Franck Zambo Anguissa poteva essere un calciatore della Roma. Questo è quanto si legge sull’edizione odierna di Tuttosport. Il centrocampista camerunense, tra i migliori in campo nella sfida proprio contro i giallorossi, è stato cercato in estate per rinforzare la squadra di José Mourinho. Alla fine, tra le varie piste per accaparrarsi l’ex Fulham, è stata scelta quella del Napoli.