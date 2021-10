La Roma ha deciso di andare in ritiro a Trigoria prima della gara contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, infatti, quella con gli azzurri non sarà un match decisivo per i giallorossi, ma è molto importante perchè una vittoria in un big match manca da molto tempo e poi dopo il 6-1 subito dal Bodo/Glimt i calciatori vogliono dare un segnale di riscatto ai propri tifosi. Con la squadra presente anche Filippo Missori, classe 2004, della primavera.