Josè Mourinho: “Zaniolo? Può recuperare per la sfida contro il Napoli”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa della sfida contro il Bodo Glimt in Conference League. L’allenatore giallorosso ha parlato del possibile rientro di Zaniolo in vista del Napoli: “Zaniolo? Sono positivo e penso che può recuperare per la sfida di domenica contro il Napoli. Purtroppo la cartella clinica del centrocampista non è positiva e questa è la sua prima stagione dopo quello che gli è accaduto. Le sue paure vanno rispettate e capite. Giocare in Norvegia con il campo sintetico e le basse temperature, non è la miglior cosa da fare dopo la doppia rottura del crociato. Per questo è rimasto a casa anche Karsdorp. Contro il Napoli penso non ci saranno problemi”.