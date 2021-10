Champions – Le formazioni ufficiali di Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta

Alle ore 21 l’Italia tornerà in campo in Champions League e lo farà con le due trasferte di Juventus e Atalanta, impegnate rispettivamente in Russia contro lo Zenit e ad Old Trafford contro il Manchester United. Di seguito tutte le formazioni ufficiali:

Zenit (3-4-3): Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Ronaldo.

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Palomino, De Roon, Demiral; Zappacosta Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Muriel.