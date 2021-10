Andrè Martins: “Napoli? Sono forti, ma noi siamo preparati e abbiamo una strategia”

Andrè Martins, calciatore del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli di Spalletti: “Partita difficile? Di sicuro a Napoli non sarà una gita. Finora stiamo giocando bene e abbiamo dimostrato tanto, ma il Napoli è un avversario forte e noi ci rendiamo conto del loro valore. Gli azzurri le hanno vinte tutte in Serie A, sono riusciti a fare otto vittorie su otto. Noi però non siamo da meno, abbiamo fatto vedere le nostre qualità e di cosa siamo capaci, siamo preparati per questa partita e abbiamo una strategia”.