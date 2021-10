Il Legia Varsavia è in zona retrocessione: le parole dell’allenatore Michniewicz

Il Legia Varsavia, nonostante il primo posto nel girone di Europa League da difendere giovedì contro il Napoli, è in zona retrocessione.

La squadra polacca si trova al quartultimo posto, e ne ha parlato in conferenza stampa l’allenatore Michniewicz: “Non sono preoccupato per il mio futuro, ma per il sesto ko. Quel che sarà sarà, io sto lavorando come posso. L’obiettivo è che il Legia giocasse almeno in Conference League o in Europa League. Ha funzionato inizialmente, poi molti giocatori si sono fatti male, oggi è una squadra completamente nuova che è ancora in costruzione”.