L’anticipo delle 12:30 vede protagoniste Cagliari e Sampdoria, autrici di un ottimo primo tempo. Al 5′ minuto vantaggio sardo con il gol di Joao Pedro che di testa insacca dopo un cross perfetto dell’ex di turno, Keita Baldè. Controllo Var e gol assegnato dopo essere stato annullato per fuorigioco. Errore di Candreva decisivo, sia per il gol e anche per il palo della Sampdoria all’11’ minuto che torna in partita ma non riesce nell’affondo. Primo tempo molto combattuto a centrocampo.