Caressa:”Errore clamoroso per un arbitro esperto come lui”

In apertura di ‘Sky Calcio Club’, Fabio Caressa ha analizzato l’arbitraggio di Daniele Orsato in Juventus-Roma:

“Orsato ha commesso un errore clamoroso per un arbitro esperto come lui.Si è chiaramente inventato un altro regolamento. Quando l’azione è confusa, di solito si lascia terminare per poi fischiare. In questo weekend abbiamo visto tantissimi errori arbitrali, mi sembra ci sia un partito no VAR tra i direttori di gara. Tutti errori per non andare a vedere il VAR. Così la situazione diventa problematica”