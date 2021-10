Giocatore tecnico e duttile, Fabian Ruiz fa parte di quei giocatori della rosa del Napoli che più sta seguendo e assimilando le idee tattiche di Luciano Spalletti, che durante la conferenza stampa odierna ne esalta le doti e le qualità tecniche e tattiche del centrocampista spagnolo, sottolineando la scelta della posizione in campo. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro in confernza stampa riguardanti il centrocampista spagnolo:

“Fabian Ruiz quasi come regista a centrocampo nelle scorse partite, cosa gli manca e cosa ha per fare quel ruolo? A Fabian non manca nulla per quel ruolo, ho deciso io di fargli fare il regista vero e proprio perché è quello che tocca più palloni in una partita, è in mezzo a tutte le azioni di gioco. Secondo me è quello il suo ruolo, anche perché in realtà li sa fare tutti. E’ un giocatore tecnico, fisico e di qualità, per cui c’è da valutare solo dove queste qualità potrebbero perdersi. Se mette in campo tutte le doti che ha può aiutare a dare grande ordine alla squadra“.