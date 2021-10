Serie A, Spezia-Salernitana: il risultato finale

L’arbitro Massa fischia per tre volte dopo 98 minuti allo Stadio Alberto Picco per porre fine alle ostilità tra Spezia e Salernitana. L’anticipo della settimana giornata di Serie A va ai padroni di casa che in rimonta vincono per 2-1.

E’ la partita delle prime volte: i tre marcatori di questa sfida, cioè Simy- per la Salernitana- Strelec e Kovalenko -per lo Spezia- hanno siglato il primo gol in questo campionato. Inoltre, si è trattato anche dell’esordio stagionale per il portiere Ivan Provedel che ha salvato la partita con alcuni salvataggi nel finale.

Con questo risultato, la squadra di Thiago Motta balza a metà classifica con 7 punti, mentre resta al penultimo posto la squadra di Castori.