Milan, Pioli: “Ibra? Valuterò domani, Giroud è pronto. Su Tatarusanu-Mirante…”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Verona di sabato sera:

“La sosta è stata particolare come tutte le altre. Ci siamo trovati tutti insieme solo ieri, ma ho visto la concentrazione giusta. Il Verona sta facendo bene con Tudor, dovremo fare attenzione. La squadra non ha dimenticato la grande prestazione di Bergamo. Abbiamo bene chiaro in testa quello che abbiamo fatto. Domani affrontiamo un altro avversario molto aggressivo, servirà grande qualità e tante energie fisiche. Ibrahimovic sta meglio, ha iniziato a lavorare sul campo, da ieri è in gruppo. Sarà importante l’allenamento di domani, poi decideremo se convocarlo o meno. La sua condizione è in crescita. Giroud si è allenato bene, ha superato il problema alla schiena, domani ci sarà. Tatarusanu sarà titolare domani. E’ un grande professionista, qui è apprezzato da tutti. Mirante? Ottimo portiere, ragazzo serio, ci serviva anche se ora avrà bisogno di qualche settimana per entrare in condizione”.