Ferrante: “Un privilegio potermi allenare con Maradona, Mertens troverà spazio”

Marco Ferrante, ex calciatore di Napoli e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Toro: “I ricordi dei miei anni napoletani? Ho avuto il privilegio di potermi allenare con Maradona e di collezionare una presenza nell’anno del secondo scudetto. Nel 1992 ho segnato i miei unici due gol con la maglia del Napoli, entrambi in Coppa Italia contro il Modena. Ci tenevo, inoltre, a salutare il mio maestro Riccardo De Lella, recentemente scomparso. La mia stagione alla Salernitana? Arrivai in prestito dal Parma, mi trovai benissimo, anche se mi è sempre dispiaciuto sentire i cori contro Napoli, che ritengo una sorta di seconda casa. Previsioni su Napoli-Torino? Il Napoli avrà voglia di rivalsa contro Jurić, che con il Verona gli ha impedito di entrare in Champions League. Il recupero di Mertens? Penso che troverà spazio, tenendo presente che il Napoli è in corsa su tre fronti. Ritengo che Osimhen sia imprescindibile per il Napoli, è un attaccante completo. Il mio giudizio sul Toro? Nel derby di due settimane fa meritava di pareggiare, è una costante delle ultime stagione perdere contro la Juventus nel finale, probabilmente c’è bisogno di maggiore autostima e di non pensare che si ha di fronte la Juve”.