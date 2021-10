Marini: “Napoli candidato al titolo ma l’Inter ha qualcosa in più!”

Gianpiero Marini, ex calciatore, intervistato da Tuttomercatoweb, ha detto la sua sulla possibilità che il Napoli vinca lo scudetto.

“Penso che l’Inter come qualità sia la più forte in Italia più e se non ci sono problemi può rivincere lo scudetto. La partita di domani non è determinante, è importante ma non decisiva. L’Inter e il Napoli sono organizzate, hanno cambiato poco, il Napoli con Gattuso aveva fatto un grandissimo lavoro e Spalletti ne sta beneficiando. I partenopei sono candidati al titolo ma l’Inter ha qualcosa in più”.