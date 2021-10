Il Mattino – Contatti tra Insigne e Bill Manning: non c’è stato feeling

L’edizione odierna de Il Mattino, si sofferma sul Napoli e sul profilo di Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che negli ultimi giorni, il capitano partenopeo abbia avuto contatti con il presidente del Toronto, Bill Manning. Quest’ultimo avrebbe mostrato il suo interesse nel portare l’attaccante azzurro in MLS (Major League Soccer).

Il 24 del Napoli, però, non ha apprezzato le avances del patron della squadra canadese. Il prossimo anno ci saranno i Mondiali in Quatar e, in vista di ciò, Insigne non vuole estendere la sua carriera calcistica in un competizione a lui estranea.