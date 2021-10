Cucchi: “Il Napoli affronterà un Torino in ottima forma, gli azzurri devono rimanere concentrati”

Riccardo Cucchi, giornalista Rai, è stato ospite a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Rinnovo di Insigne? Non ho notizie da fonti primarie, sinceramente non riesco a capire perché c’è tutta questa diatriba per il rinnovo di un calciatore così importante. Bisogna capire cosa possa rappresentare Insigne per Spalletti e soprattutto per il futuro del Napoli

Torino? E’ una squadra solida e Juric è un bravo allenatore. In questa stagione stiamo vedendo un Torino diverso, è una squadra che sa giocare a calcio ed è molto organizzata. Sarà un avversario ostico ma il Napoli è in condizioni migliori e sono certo che trionferà contro i granata. Non bisogna mai sottovalutare gli avversari e questo Spalletti lo sa molto bene. Il Napoli deve affrontare il Torino come se fosse una grandissima squadra.

Ospina o Meret col Torino? Ospina deve affrontare un viaggio intercontinentale, dare peso al fuso orario. Meret questa volta è disponibile e credo che giocherà lui. Il Napoli può contare su due portieri titolari, questo è certamente un vantaggio”.