Tebas, pres. La Liga: “Il calcio è un’aziende, deve essere sostenibile”

Il presidente de LaLiga Javier Tebas ha parlato questa mattina dal palco del Festival di Trento, organizzato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Tra gli argomenti discussi c’è anche il caso Leo Messi e la sostenibilità dei campionati. Ecco le sue parole:

“Il calcio è ormai un’ azienda e, come tutte le altre, ha bisogno di essere sostenibile. Norme come il salary cap sono provvidenziali per non avere squadre come il PSG che spendono 400 milioni e fanno aumentare l’inflazione. Se ci fossero controlli del genere, anche in Italia ci sarebbero meno perdite e diminuirebbe il rischio di una Superlega.”