Il Napoli femminile perde il match della sesta giornata di campionato in trasferta contro la capolista Juventus. Seconda sconfitta consecutiva per le azzurre di mister Pistoiesi che adesso si trovano al terzultimo posto a quota 4 punti. Decidono la sfida le reti delle italiane Arianna Caruso e Valentina Cernoia, rispettivamente al 1′ e al 5′ minuto di gioco. Termina dunque 2-0 in favore delle bianconere.