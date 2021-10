Modugno: “Ounas tornerà a fine mese. La pausa? Utile per chi deve recuperare”

Francesco Modugno, giornalista per Sky Sport, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di Adam Ounas e non solo.

“Ounas tornerà a disposizione a fine mese probabilmente, è un fastidio che andrà via in circa tre settimane. Per le questioni muscolari è importante essere prudenti. Per infortuni scoccianti per calciatori esplosivi come Ounas. Nulla di serio, ma bisogna prestare attenzione ai tempi da seguire: ci vorranno circa 20 giorni”.

“Pausa? Le grandi fanno sempre a meno di calciatori, il Napoli non è nuovo a situazioni simili. Ne ha visti partire anche 17-18, è una situazione ordinaria. Si può recuperare prima di sette partite in venti giorni. Questa sosta è utile per calciatori che stanno recuperando come Demme, Mertens, Ghoulam. Spalletti con loro potrà gestire l’organico in una maniera diversa”.