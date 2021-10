Kalidou Koulibaly eletto giocatore del mese Ea

Grande riconoscimento per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha vinto il premio come Ea Sports Player Of The Month. La premiazione avverrà prima del match di campionato Napoli-Torino. Di seguito, il commento dell’Ad della Serie A Luigi De Siervo.

“È la prima volta da quando è stato istituito questo riconoscimento che il premio viene assegnato a un difensore. Kalidou Koulibaly ha certamente dimostrato in questi anni di essere tra i difensori più forti del panorama internazionale. Forza, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco fanno di Koulibaly un calciatore determinante per il Napoli, capace di risultare importante anche nell’area avversaria, come dimostrano i due gol segnati in questo inizio di campionato”

Il giocatore riceverà una card speciale sul videogioco Fifa 22.