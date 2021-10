Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della nazionale macedone prima della gara della Macedonia contro il Liechtenstein:

“Dobbiamo restare in corsa per il Mondiale e per far questo dobbiamo tornare ai tre punti contro il Liechtenstein. Stiamo seguendo le indicazioni e le idee dell’allenatore e dobbiamo migliorare in qualche dettaglio. Sappiamo che siamo i favoriti anche se loro sono una squadra molto compatta, ma vogliamo vincere“.