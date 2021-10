Perr Schuurs, giovane e promettente difensore dell’Ajax, è sul taccuino di varie società di Serie A e non solo, tra cui il Napoli, che già lo ha cercato in estate. Il calciatore olandese non sta trovando molto spazio nella squadra allenata da Erik Ten Hag. Alla finestra ci sono tante squadre oltre al Napoli, una di queste è la Roma, ma non mancano estimatori in Bundesliga. A riportare è Tuttomercatoweb.