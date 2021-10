SSC Napoli, oggi gli azzurri riprenderanno gli allenamenti

La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web, fa sapere che oggi pomeriggio gli azzurri riprenderanno gli allenamenti.

Spalletti in questi 10 giorni di sosta dovrà fare a meno di 12 calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Ma la preparazione per la prossima partita di campionato non si ferma. I calciatori rimasti a casa inizieranno lavorare in vista della sfida in casa contro il Torino attesa per il 17 ottobre valida per l’ottava giornata di Serie A.

Questo quanto riportato nel comunicato:

“Dopo il successo a Firenze, il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali.

Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18)“

Fonte: SSC Napoli