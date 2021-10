Italia-Spagna, primo tempo disastroso: azzurri sotto di un uomo e di due gol

Finisce il primo tempo: l’Italia perde 0-2 al termine dei primi 45 minuti.

L’Italia parte forte con un tiro di Chiesa da fuori area e diverse occasioni che preoccupano la difesa spagnola. Al 17′ arriva però il vantaggio della Spagna: Oyarzabal crossa al centro da sinistra, Ferran Torres colpisce a botta sicura e batte Donnarumma. Gli azzurri rischiano di subire anche il secondo gol pochi minuti dopo, con il portiere azzurro che, dopo una papera, viene salvato dal palo e da Bonucci che allontana il pallone in angolo.

Grandissima occasione per l’Italia al 34′, Insigne riceve palla da Emerson e a tu per tu con il portiere apre troppo il piattone: fuori. Situazione che peggiora ancora di più per gli azzurri al minuto 41′: Bonucci riceve la seconda ammonizione dopo un fallo e viene espulso.

Lo 0-2 arriva a tempo scaduto: un altro cross di Oyarzabal dalla sinistra e nuovamente Ferran Torres che ti testa spiazza Donnarumma.