Il rinnovo di Lorenzo Insigne non è più tanto lontano. Come confermato da Calciomercato.com, qualcosa sta cambiando. In questi mesi c’è stata molta tensione per via della visione diversa dell’entourage del capitano rispetto al presidente De Laurentiis. L’incontro di qualche settimana fa ha portato ad un primo passo perchè il Napoli ha deciso di avvicinarsi alle richieste del suo numero 24. L’intenzione era quella di ridurre drasticamente l’ingaggio, attualmente di 4.5 milioni; l’offerta della società si aggira intorno ai 4 mln a stagione. Ora l’ottimismo cresce, non spaventano più le sirene dalla Premier e dalla Liga, la trattativa sta andando nella direzione giusta perchè sta crescendo il rapporto, tempo fa quasi inesistente, tra gli agenti di Insigne e ADL. Previsto un nuovo confronto, probabilmente a Roma, entro fine mese, e potrebbe essere il momento decisivo per la firma.