Francesco Graziani, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

” Fino ad ora il Napoli è la squadra più competitiva: gioca e concretizza meglio di tutto il campionato. Poi, se in attacco hai un numero 9 puro come Osimhen, in grado di fare reparto da solo – alla Lewandowski- è tutto più facile.”