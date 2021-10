Genoa, out Destro e Criscito: le ultime sui tempi di recupero

Arrivano novità importanti sugli infortunati in casa Genoa, il club ha fatto questo comunicato su Criscito e Destro:

“Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali hanno evidenziato le seguenti situazioni: Mattia Destro ha una contrattura del muscolo semimembranoso destro con accertamenti diagnostici negativi. Domenico Criscito ha una distorsione della caviglia sinistra con lesione capsulo-legamentosa. Mattia Bani ha un edema al bicipite femorale destro. Zinho Vanheusden ha una condropatia femoro-rotulea del ginocchio con lesione miofasciale del muscolo semimembranoso”.

Per Destro è solo una contrattura, può tornare subito dopo la sosta. Buone notizie. Non si può dire lo stesso per Criscito. I tempi per il capitano del Genoa non saranno brevi, rischia circa un mese di stop. L’ultima partita prima della sosta di novembre sarà il 5 novembre, tra un mese esatto. Quella successiva il 21 novembre, post sosta