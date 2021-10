PSG, Leonardo sbotta contro il Real: “La devono smettere di parlare di Mbappè, è un nostro giocatore”

Il ds del Paris Saint-Germain, Leonardo sbotta contro il Real Madrid in una nota diffusa da ‘L’Equipe‘. Tutto nasce dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore a RMC Sport, in cui ha rivelato di aver chiesto invano al club transalpino di essere ceduto a fine luglio:

“Le parole di Florentino Perez sono “solo l’ennesima mancanza di rispetto verso il Psg e Mbappé. Prima Benzema, poi l’allenatore e ora il presidente parlano di Kylian come fosse uno di loro. È una mancanza di rispetto che non si può tollerare. Vorrei ricordare a Florentino che il mercato è chiuso, che una stagione è in corso. Ci sono delle partite da giocare e il Real Madrid non può continuare a comportarsi così. Che la smettesse. Kylian è un giocatore del Psg e il rapporto andrà avanti”.