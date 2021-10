GdS – Parma, Maresca rischia l’esonero: sondata la disponibilità di Gattuso

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Parma hanno iniziato a sondare il terreno per trovare un eventuale sostituto di Maresca, nonostante il tecnico sia stato al momento confermato.

La società ha già parlato con Fabio Cannavaro, da poco svincolato dal Guangzhou e pronto a tornare in Italia. Ma sta anche pensando al nome di Rino Gattuso, il tecnico calabrese non gradirebbe però una “retrocessione” in B. Presente anche Andrea Pirlo sulla lista del Parma, altro tecnico che piace molto in casa Ducale.