De Maggio: “Questo ragazzo ci sta facendo divertire, è imprendibile”

Valter De maggio su Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Osimhen e del suo periodo d’oro, ecco le sue parole:

“Questo ragazzo ci sta facendo divertire, è imprendibile. Qualche settimana fa quando ho detto che Osimhen è più forte di Cristiano Ronaldo, molti mi derisero. Altri mi hanno preso per pazzo. Ma le prestazioni del calciatore, attualmente dicono questo ed i dati sono inconfutabili. Inoltre ha anche ampi margini di miglioramento, essendo giovane”.

Inoltre, De Maggio, ha aggiunto: “Il Napoli di Luciano Spalletti sta facendo cose strabilianti, è l’unica squadra in Europa a punteggio pieno in campionato. Ha vinto sette partite su sette, ha grande solidità e mostra anche bel gioco e grande calcio. Sublime il lavoro del tecnico in questa prima parte di stagione. E’ evidentissimo che ci sia la sua mano sul grande avvio di stagione, ma lasciatemelo ripetere, Osimhen è un portento, un fuoriclasse assoluto che può solo migliorare”.