Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, attraverso il proprio account twitter, ha reso nota la posizione del Napoli in caso di episodi come quello di Firenze. Il razzismo non deve entrare nel calcio ed in nessuno sport tra l’altro, come sottolineato dallo stesso Alvino, Koulibaly non è nuovo a tali beceri episodi. Accadde già in occasione di un Inter-Napoli di qualche anno fa. Di seguito il post in questione che spiega la clamorosa decisione degli azzurri: